Nuoto sincronizzato | Mondiali Budapest 2022 | paura per Anita Alvarez | svenuta sott’acqua durante l’esercizio Soccorsa | sta bene

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Momenti di veranel corso della finale del singolo libero di, gara che si è svolta nell’ambito deididiè infatti stata colta da un malore subito dopo aver terminato il proprio esercizio. La statunitense è rimasta per qualche secondo, fino a quando la sua allenatrice ha rotto l’impasse entrando in vasca a soccorrerla. I medici e i paramedici, a quel punto intervenuti, hanno trasportatoin infermeria, dove è stata dichiarata fuori pericolo. Passato lo spavento, l’atleta è riuscita a tornare sul piano vasca per rassicurare sulle proprie condizioni, ricevendo gli abbracci del suo staff e l’applauso delle altre ...

... per fortuna con lieto fine: Anita Alvarez, 25enne statunitense, ha perso i sensi in acqua alla fine del suo esercizio died è finita a fondo vasca per una decina di secondi. La ...La finale del solo libero diai Mondiali di Budapest 2022 incorona la giapponese Yukiko Inui , protagonista di una prova spaziale che le frutta 95.3667 punti . Il talento nipponico conferma le aspettative ... Mondiali Budapest, nuoto sincronizzato: Italia bronzo nel programma tecnico a squadre Angelina Lacour età: nata in Argentina il 31 maggio 1995, Angelina Fiol Lacour, è cresciuta in una famiglia di sportivi ...Nella finale della squadra tecnica le azzurre del commissario tecnico Patrizia Giallombardo portano a casa la medaglia di bronzo nella gara vinta dalla Cina davanti al Giappone. Le sincronette che son ...