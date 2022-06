Nuoto sincronizzato Mondiali Budapest 2022 | Italia quinta nelle qualifiche del team libero

(Di mercoledì 22 giugno 2022) L’chiude al quinto posto ledeldiartistico aidi. Le azzurre completano un esercizio strepitoso “Final Eight” di Antongiulio Frulio, senza sbavature e con spinte perfette, ma i giudici non le premiano e inaspettatamente finiscono al quinto posto, dietro anche alla Spagna. “Le Guerriere” Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli , Marta Iacoacci, Enrica Piccoli e Francesca Zunino, sulle note di “Final Eight” di Antongiulio Frulio totalizzano 91.2667 punti (27.3000, 36.6667, 27.3000). Prima posizione per la Cina (95.8000), che precede Ucraina (94.3667), Giappone (92.7667) e Spagna (91.4333). In finale accedono anche Francia, Grecia, Stati Uniti, ...

I risultati e la classifica delle qualifiche del team libero di nuoto artistico ai Mondiali di Budapest 2022: Italia quinta, Cina prima ...Nel nuoto sincronizzato, invece, Giulia Balzi, Giorgia Varratta e Gabriella Trevisan hanno centrato uno splendido oro nel trio assolute, mentre Sara Branchetti ha conquistato il bronzo nel solo. Per ...