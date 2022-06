Nuoto sincronizzato, mercoledì 22 giugno Mondiali Budapest 2022 in tv: canale, orario e diretta streaming (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tutto pronto per le gare di mercoledì 22 giugno di Nuoto artistico ai Mondiali di Budapest 2022. Prosegue lo spettacolo del sincro: l’Italia sarà al via delle qualifiche del programma libero a squadre, senza dimenticare la finale nel solo libero di Linda Cerruti. L’appuntamento è per le ore 10.00 con i preliminari del team libero, mentre dalle ore 16.00 si svolgerà la finale del solo libero. Di seguito, le informazioni per seguire le gare. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ 22 giugno GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO PROGRAMMA Nuoto ARTISTICO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO streaming E TV – Le finale del solo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tutto pronto per le gare di22diartistico aidi. Prosegue lo spettacolo del sincro: l’Italia sarà al via delle qualifiche del programma libero a squadre, senza dimenticare la finale nel solo libero di Linda Cerruti. L’appuntamento è per le ore 10.00 con i preliminari del team libero, mentre dalle ore 16.00 si svolgerà la finale del solo libero. Di seguito, le informazioni per seguire le gare. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ 22GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO PROGRAMMAARTISTICO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATOE TV – Le finale del solo ...

