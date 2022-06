(Di mercoledì 22 giugno 2022) La Fina, Federazione Internazionale del, ha deciso di fare un passo avanti rispetto agli altrie punta sull’inclusività, aspetto che è ormai diventato fondamentale in molti ambiti.proprio con questo obiettivo l’idea di istituire neluna, in cui potranno essere inseriti gli atleti transessuali. Si punta così a L'articolo

LaStampa : Nuoto, atlete transgender fuori dalle competizioni femminili. Nasce “categoria aperta” - Agenzia_Ansa : Il nuoto punta a diventare il primo sport ad istituire una categoria aperta in cui gli atleti transgender possono c… - sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT Nuoto, nasce la categoria aperta transgender: è il primo sport: La Fina, Federazione Internazio… - NadiaAm93073906 : RT @LaStampa: Nuoto, atlete transgender fuori dalle competizioni femminili. Nasce “categoria aperta” - lumaca4377 : RT @LaStampa: Nuoto, atlete transgender fuori dalle competizioni femminili. Nasce “categoria aperta” -

Ci fai un articolo sulNo, vi spiego perché ilè arrivato fino a qui, nel 2022, a ... si è rivelata profetica: "La differenza con il passato è questa: se oraun buon nuotatore a ...Luca Marzialia Fermo in data 15 aprile 1991, per la gioia di mamma Maria Grazia e di papà Alberto ed inizia ad allenarsi con costanza nell'allora società diIDOR Fermo (ora Fermoe ...Nella cascata di medaglie di Tokyo i più attenti avevano notato l'exploit del nuoto, passato in secondo piano per l'assenza ... aveva iniziato a vincere medaglie prima ancora che Benny nascesse.Benedetta Pilato, nuotatrice italiana, classe ‘05, nasce il 18 gennaio a Taranto, in Puglia. Agonisticamente parlando l’atleta cresce con la Fimco Sport, sotto la guida dell’allenatore Vito D'Onghia.