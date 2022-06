Nuoto: Mondiali, Popovici oro nei 100 sl, solo ottavo Miressi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Budapest, 22 giu. (Adnkronos) - Il campione romeno David Popovici ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri stile libero ai Mondiali di Nuoto di Budapest con il crono di 47.58. Argento al francese Maxime Grousset in 47.64 e bronzo al canadese Joshua Liendo Edwards in 47.71. solo ottavo l'azzurro Alessandro Miressi con il tempo di 48.31. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Budapest, 22 giu. (Adnkronos) - Il campione romeno Davidha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri stile libero aididi Budapest con il crono di 47.58. Argento al francese Maxime Grousset in 47.64 e bronzo al canadese Joshua Liendo Edwards in 47.71.l'azzurro Alessandrocon il tempo di 48.31.

