Nuoto | Mondiali Budapest 2022 Alessandro Miressi laconico | “Non so cosa sia successo | sono deluso”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Lo si era capito chenon fosse in condizione ideali in questididi scena alla Duna Arena di. Negli scorsi giorni l’azzurro ha faticato enormemente ad esprimersi nelle sue migliori condizioni sia in batteria che nelle semifinali dei 100 metri stile libero, cogliendo una finale quasi insperata; alla fine però Mirex non è riuscito ad andare oltre l’ottavo posto nella gara vinta dal rumeno David Popovici in 47.58. Un vero peccato per l’azzurro; sia per il tempo ottenuto, un 48.31 ben lontano dai suoi standard, ma anche per il crono con cui è stato ottenuto l’oro, di oltre un decimo al di sotto della sua prestazione migliore in carriera. Una gara di livello dunque non altissimo, a cui però lo stesso, per qualche motivo, non è arrivato a ...