Nuoto, Mondiali 2022: Caeleb Dressel si ritira dalla competizione a Budapest (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un epilogo amaro per l’americano Caeleb Dressel. L’asso statunitense si è ritirato ufficialmente dai Mondiali 2022 di Nuoto in corsie a Budapest (Ungheria). Dressel, che nella Duna Arena aveva vinto due ori nei 50 delfino e nella 4×100 stile libero, ieri aveva deciso di rinunciare alle semifinali dei 100 stile libero, cogliendo tutti di sorpresa. Stando a quanto riportato dal sito SwimSwam, il forfait non riguarda una positività al Covid-19, ma non ci sono smentite chiare a riguardo. Stando a quanto dichiarato dal direttore generale delle squadre nazionali di USA Swimming, Lindsay Mintenko, si parla chiaramente di “problemi di salute e di assistenza di cui ha bisogno per recuperare“. Un’assenza quindi che andrà sicuramente a condizionare ulteriormente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un epilogo amaro per l’americano. L’asso statunitense si èto ufficialmente daidiin corsie a(Ungheria)., che nella Duna Arena aveva vinto due ori nei 50 delfino e nella 4×100 stile libero, ieri aveva deciso di rinunciare alle semifinali dei 100 stile libero, cogliendo tutti di sorpresa. Stando a quanto riportato dal sito SwimSwam, il forfait non riguarda una positività al Covid-19, ma non ci sono smentite chiare a riguardo. Stando a quanto dichiarato dal direttore generale delle squadre nazionali di USA Swimming, Lindsay Mintenko, si parla chiaramente di “problemi di salute e di assistenza di cui ha bisogno per recuperare“. Un’assenza quindi che andrà sicuramente a condizionare ulteriormente ...

