Nuoto | Lamberti esalta gli azzurri | Ceccon punta di diamante

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. - (Adnkronos) - "Questa squadra che stiamo vedendo in vasca ai mondiali di Budapest credo che sia l'Italia più forte di sempre anche senze una fuoriclasse come Federica Pellegrini: siamo completi in quasi tutti gli stili, c'è il giusto mix di giovani e veterani". Giorgio, ex campione del mondo e primatista mondiale dei 200 stile libero,l'Italia delche a metà della rassegna iridata ungherese, è vicina a battere ogni record in termini di medaglie. "Il fiore all'occhiello della nostra spedizione è senza dubbio Thomas, la sua vittoria nei 100 dorso con primato del mondo è uno dei punti più alti visti in vasca -sottolineaall'Adnkronos-. E' un nuotatore maturo e completo visto che eccelle anche a stile libero e delfino e sarà la nostra ...

Giorgio Lamberti, ex campione del mondo e primatista mondiale dei 200 stile libero, esalta l'Italia del nuoto che a metà della rassegna iridata ungherese, è vicina a battere ogni record in termini di medaglie.