Nuoto: Lamberti, 'Ceccon punta di diamante dell'Italia più forte di sempre' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. - (Adnkronos) - "Questa squadra che stiamo vedendo in vasca ai mondiali di Budapest credo che sia l'Italia più forte di sempre anche senze una fuoriclasse come Federica Pellegrini: siamo completi in quasi tutti gli stili, c'è il giusto mix di giovani e veterani". Giorgio Lamberti, ex campione del mondo e primatista mondiale dei 200 stile libero, esalta l'Italia del Nuoto che a metà della rassegna iridata ungherese, è vicina a battere ogni record in termini di medaglie. "Il fiore all'occhiello della nostra spedizione è senza dubbio Thomas Ceccon, la sua vittoria nei 100 dorso con primato del mondo è uno dei punti più alti visti in vasca -sottolinea Lamberti all'Adnkronos-. E' un nuotatore maturo e completo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. - (Adnkronos) - "Questa squadra che stiamo vedendo in vasca ai mondiali di Budapest credo che sia l'piùdianche senze una fuoriclasse come Federica Pellegrini: siamo completi in quasi tutti gli stili, c'è il giusto mix di giovani e veterani". Giorgio, ex campione del mondo e primatista mondiale dei 200 stile libero, esalta l'delche a metàa rassegna iridata ungherese, è vicina a battere ogni record in termini di medaglie. "Il fiore all'occhielloa nostra spedizione è senza dubbio Thomas, la sua vittoria nei 100 dorso con primato del mondo è uno dei punti più alti visti in vasca -sottolineaall'Adnkronos-. E' un nuotatore maturo e completo ...

Pubblicità

TV7Benevento : Nuoto: Lamberti, 'Ceccon punta di diamante dell'Italia più forte di sempre' - - zazoomblog : Nuoto Mondiali 2022: Francesca Fangio in evidenza nelle batterie dei 200 rana eliminati Lamberti e Tarantino -… - OA_Sport : #NUOTO Francesca Fangio in evidenza nelle batterie dei 200 rana, eliminati Lamberti e Tarantino #Budapest2022 - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Miressi pr… - venti4ore : Mondiali di nuoto, Lamberti: «Torno contento a casa se miglioro mio primato dei 50 dorso» -