Nuoto, il vero Alessandro Miressi lo vedremo agli Europei! Mondiali di transizione, obiettivo Roma (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quattro indizi fanno una prova. La condizione di Alessandro Miressi, il velocista torinese campione del mondo dei 100 in vasca corta, due volte sul podio olimpico in staffetta lo scorso anno, non è ottimale al Mondiale di Budapest. Lo hanno detto i due 100 nuotati nella staffetta veloce e i tre 100 nuotati nella gara individuale, l'ultimo dei quali è stata la finale di oggi dove ha chiuso all'ottavo posto. In quattro gare su cinque Miressi non è riuscito a nuotare sotto i 48?, barriera che lo scorso anno ha superato con continuità e già questo può bastare a spiegare quale sia lo stato di forma attuale del longilineo velocista piemontese. Non è un caso che chi ha spinto forte nella seconda parte della scorsa stagione, regalandosi soddisfazioni straordinarie in vasca corta, vedi Alberto Razzetti tanto per fare un esempio, si sia ...

