Nuoto | Fioravanti | ' mondiali partiti alla grande | gli azzurri ci regaleranno altre gioie' **

Roma, 22 giu. - (Adnkronos) - "Questi mondiali sono partiti alla grande, con tre fantastici ori e tante belle prestazioni, mancano ancora 4 giorni e sono convinto che i nostri ragazzi sapranno regalarci altre gioie". Il due volte oro olimpico nei 100 e 200 rana a Sydney 2000 Domenico Fioravanti si esprime così in merito alle imprese del nuoto italiano ai mondiali di Budapest. "La copertina -aggiunge Fioravanti all'Adnkronos- spetta ai tre vincitori Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato, tre ragazzi giovani che sono già da qualche anno ad altissimo livello e che alla Duna Arena hanno saputo consacrarsi. Rappresentano il futuro del nostro nuoto verso i Giochi di Parigi 2024. Direi che siamo in buone mani.

Lamberti cede il testimone della storia a Ceccon: «Il record lo avevo previsto, era stato il migliore già a Tokyo» Da lunedì, tuttavia, i gemelli diversi del nuoto italiano - che si conoscono ... Paltrinieri e non dimentico il mio amico Domenico Fioravanti, che sui 200 rana avrebbe potuto farcela se solo ... "Un'Italia di campioni, superati noi maestri" Rosolino: "A Sydney aprimmo la strada, eccezionali i ragazzi come Ceccon, Martinenghi e Pilato per i loro trionfi tra le difficoltà del Covid"