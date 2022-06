Nuoto, Federica Pellegrini non si perde una gara dei Mondiali: “Ceccon ha fatto qualcosa di incredibile, Martinenghi super” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una tifosa speciale sta seguendo con grande passione i Mondiali di Nuoto in corso di svolgimento a Budapest. Si tratta di Federica Pellegrini, protagonista assoluta nelle vasche di mezzo mondo ed ora prossima al matrimonio con il suo ex-allenatore Matteo Giunta. Nell’intervista rilasciata a “La Repubblica” Federica ha speso parole di elogio verso il contingente azzurro, tessendo le lodi di uno straordinario Thomas Ceccon: il fresco oro mondiale dei 100 dorso si allena proprio nell’impianto in cui era solita nuotare la “Divina”. “Quella di Verona è una bella vasca, ma a parte questo è Ceccon che ha fatto qualcosa di incredibile, fuori dalla normalità delle cose. Un record del mondo del genere in una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una tifosa speciale sta seguendo con grande passione idiin corso di svolgimento a Budapest. Si tratta di, protagonista assoluta nelle vasche di mezzo mondo ed ora prossima al matrimonio con il suo ex-allenatore Matteo Giunta. Nell’intervista rilasciata a “La Repubblica”ha speso parole di elogio verso il contingente azzurro, tessendo le lodi di uno straordinario Thomas: il fresco oro mondiale dei 100 dorso si allena proprio nell’impianto in cui era solita nuotare la “Divina”. “Quella di Verona è una bella vasca, ma a parte questo èche hadi, fuori dalla normalità delle cose. Un record del mondo del genere in una ...

gippu1 : A proposito di nuoto: domani a #Budapest2022 Federica Pellegrini non salirà sul podio della finale dei 200 stile li… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Mondiali di nuoto, Federica Pellegrini: 'Ceccon ci farà impazzire per anni. I 'miei' 200 stile libero? Un po' soffro a vede… - repubblica : Mondiali di nuoto, Federica Pellegrini: 'Ceccon ci farà impazzire per anni. I 'miei' 200 stile libero? Un po' soffr… - SportRepubblica : Mondiali di nuoto, Federica Pellegrini: 'Ceccon ci farà impazzire per anni. I 'miei' 200 stile libero? Un po' soffr… - Reby222 : Federica Pellegrini =La Storia Del Nuoto -