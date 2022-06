Nuoto artistico, Mondiali Budapest 2022: Italia quinta nel preliminare del libero a squadre. Prima la Cina (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mattinata amara per l’Italia del Nuoto artistico ai Mondiali di Budapest. Nel turno preliminare del programma libero a squadre Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli e Francesca Zunino totalizzano 91.2667 punti (27.3000 nell’esecuzione, 36.6667 nell’impressione artistica e 27.3000 nella difficoltà) e chiudono al quinto posto. C’è però più di qualche dubbio sul punteggio assegnato alle azzurre, che meritavano probabilmente almeno la quarta posizione. Ai piani altissimi della classifica troviamo la Cina (reduce dall’oro conquistato nella gara tecnica a squadre di ieri), Prima con 95.8000 punti (28.7000, 38.4000, 28.7000), e un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mattinata amara per l’delaidi. Nel turnodel programmaDomiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli e Francesca Zunino totalizzano 91.2667 punti (27.3000 nell’esecuzione, 36.6667 nell’impressione artistica e 27.3000 nella difficoltà) e chiudono al quinto posto. C’è però più di qualche dubbio sul punteggio assegnato alle azzurre, che meritavano probabilmente almeno la quarta posizione. Ai piani altissimi della classifica troviamo la(reduce dall’oro conquistato nella gara tecnica adi ieri),con 95.8000 punti (28.7000, 38.4000, 28.7000), e un ...

