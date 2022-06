Nuoto artistico | Mondiali 2022 oggi | orari 22 giugno | calendario gare | programma | tv | italiani in gara

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Prosegue il Mondialediin corso di svolgimento a Budapest. Quest’sono inaltre duee lo spettacolo di certo non mancherà. Si inizierà alle ore 10:00 con il preliminare del libero a squadre,in cui per l’Italia parteciperanno Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli e Francesca Zunino. Ildi giornata si concluderà poi nel pomeriggio alle 16:00 con la finale del solo libero. Per il Bel Paese sarà presente Linda Cerruti. Le prove odierne si potranno seguire in diretta tv su Rai 2 (solo la finale del solo libero) e in diretta streaming su Rai Play 3. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta delle due ...

Eurosport_IT : ITALIA SUL TETTO DEL MONDOOOOOOOO! ???? Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero totalizzano 89.2685 punti e conquistan… - fanpage : Vinciamo noi, ancora noi! ?? ???? Medaglia d’oro nel nuoto artistico grazie alla coppia formata da #GiorgioMinisini e… - sportface2016 : +++GIORGIO #MINISINI E LUCREZIA #RUGGIERO CAMPIONI DEL MONDO NEL DUO MISTO TECNICO A BUDAPEST: ORO LEGGENDARIO PER… - infoitsport : Nuoto artistico, Mondiali Budapest 2022: l’Italia conquista il bronzo nella prova tecnica a squadre! - arual812 : RT @Eurosport_IT: Ancora una medaglia per gli Azzurri del nuoto artistico! ?????? #FINABudapest2022 | #Nuoto | #Budapest2022 -

I Mondiali delle discipline acquatiche si svolgeranno a Budapest, in Ungheria, (ed in altre tre città per quanto concerne la pallanuoto), dal 17 giugno al 3 luglio: tutte le gare in piscina si ...È arrivato un bronzo , infatti, nel. Dopo il terzo posto nella prova libera, le azzurre Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta ...Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della sesta giornata dei Mondiali di nuoto artistico presso la Szechy Pool, la piscina da 50 metri all’interno dell’Isola Margherita in ...Al via la quinta giornata di gara nella rassegna iridata in programma a Budapest. L'Italia a caccia di nuovi successi ...