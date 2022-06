Non solo Koulibaly: la Juventus punta un altro giocatore del Napoli! (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo l’interessamento per Koulibaly mostrato dalla dirigenza della Juventus, un altro giocatore del Napoli è entrato nel mirino del club. Si tratta di Fabian Ruiz, che ha il contratto in scadenza al termine di giugno del prossimo anno e che pare in rottura con il club di Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista spagnolo, infatti, avrebbe già manifestato l’intenzione di non voler rinnovare con il Napoli. FOTO: Getty Images, Fabian Ruiz Per evitare di perderlo a parametro zero, quindi, il Napoli potrebbe decidere di cederlo in questa sessione di calciomercato. L’edizione odierna de La Stampa avanza l’ipotesi di un interessamento della Juventus nei confronti del centrocampista spagnolo, che potrebbe essere il rinforzo giusto per il 4-3-3. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo l’interessamento permostrato dalla dirigenza della, undel Napoli è entrato nel mirino del club. Si tratta di Fabian Ruiz, che ha il contratto in scadenza al termine di giugno del prossimo anno e che pare in rottura con il club di Aurelio De Laurentiis. Il centrocampista spagnolo, infatti, avrebbe già manifestato l’intenzione di non voler rinnovare con il Napoli. FOTO: Getty Images, Fabian Ruiz Per evitare di perderlo a parametro zero, quindi, il Napoli potrebbe decidere di cederlo in questa sessione di calciomercato. L’edizione odierna de La Stampa avanza l’ipotesi di un interessamento dellanei confronti del centrocampista spagnolo, che potrebbe essere il rinforzo giusto per il 4-3-3. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, la ...

Pubblicità

reportrai3 : Che farsene allora dei 138 milioni di dosi comprate dall’Italia? Restano mesi nei frigoriferi, non solo nell’hub di… - SimoneTogna : Battuta ma non troppo: Simone #inzaghi era talmente su di giri per il meeting odierno di mercato (#lukaku, rinnovo… - AlbertoBagnai : Non sono sicuro che il web sia stato ideato solo “per i profitti”. Credo sia stato ideato anche a fini di controllo… - LucasMGian : RT @BerlinoRoma70: @barbarab1974 @fremo03893514 Che guardasse le mani dei tornitori, dei muratori o anche solo delle casalinghe e non rompe… - MarteFn : Best Italian ep 2022 ?? 'E sto every day-day in giro solo con i miei, miei Ciò che voglio, che vorrei-rei, ma non ca… -