Pubblicità

infoitsport : Clamorosa bomba di calciomercato: c'è la notizia su Neymar e la Juventus! - infoitsport : Neymar e la clamorosa pista Juventus: arrivano conferme - infoitsport : Neymar alla Juve? La verità sulla clamorosa trattativa - Spazio_J : Clamorosa bomba di calciomercato: c'è la notizia su Neymar e la Juventus! - - ZonaBianconeri : RT @AntonelloTV: ?? @sport conferma la clamorosa indiscrezione di @MomblanOfficial: la #Juventus sta valutando il colpo #Neymar, che al #PSG… -

In molti hanno associato queste parole e la volontà, ormai non nascosta, di creare una squadra più concreta anche al possibile addio di. E non sono voci che arrivano isolate, anzi. Già negli ...La Juventus sta pensando a un'ipotesi, ovvero. Secondo quanto riporta Sport , il club bianconero avrebbe in mente di ingaggiare l'attaccante brasiliano in forza al Paris Saint - Germain su richiesta esplicita di ...Per ora si tratta solo di una suggestione ma Massimiliano Allegri ci crede: per lui Neymar è “un’opzione”. Dopo Cristiano Ronaldo, un altro fenomeno potrebbe atterrare ai piedi della Mole a distanza d ...Rabiot verso la cessione. CALCIOMERCATO JUVENTUS: PIACE FABIAN RUIZ PER LA MEDIANA. Il calciomercato della Juventus vedrà delle novità importanti a centrocampo. CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ore decisi ...