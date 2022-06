Neuralink ha la tecnologia per creare il Jurassic Park come nel film; dichiarazione shock del socio di Musk (Di mercoledì 22 giugno 2022) Avete mai pensato di vedere dal vivo Jurassic Park? Se questo vostro desiderio sperate che possa venire esaudito, allora il nuovo progetto di Neuralink pensiamo che sia realizzabile e ovviamente geniale da costruire come parco; cosa hanno pensato a tal proposito? Jurassic Park lo conosciamo tutti, ecco perché parlarne è una gioia per alcuni – Computermagazine.itMax Hodak, nonché uno dei fondatori di Neuralink, ha dichiarato su Twitter che l’azienda di neurotecnologie potrebbe “teoricamente” creare un Jurassic Park reale. Non a caso il gruppo di scienziati sta categoricamente sviluppato dei sistemi che sarebbero in grado di ripristinare alcune funzioni neurologiche nel cervello degli esseri viventi mediante alcuni ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Avete mai pensato di vedere dal vivo? Se questo vostro desiderio sperate che possa venire esaudito, allora il nuovo progetto dipensiamo che sia realizzabile e ovviamente geniale da costruireparco; cosa hanno pensato a tal proposito?lo conosciamo tutti, ecco perché parlarne è una gioia per alcuni – Computermagazine.itMax Hodak, nonché uno dei fondatori di, ha dichiarato su Twitter che l’azienda di neurotecnologie potrebbe “teoricamente”unreale. Non a caso il gruppo di scienziati sta categoricamente sviluppato dei sistemi che sarebbero in grado di ripristinare alcune funzioni neurologiche nel cervello degli esseri viventi mediante alcuni ...

Pubblicità

Slake761 : Neuralink ha la tecnologia per creare un Jurassic Park reale: lo dice il socio di Elon Musk Mahhhh???? Propaganda - David_c05 : Neuralink ha la tecnologia per creare un Jurassic Park reale: lo dice il socio di Elon Musk - gigibeltrame : Neuralink ha la tecnologia per creare un Jurassic Park reale: lo dice il socio di Elon Musk #digilosofia… - hwupgrade : Uno dei fondatori di #Neuralink ha dichiarato che l'azienda potrebbe creare un #JurassicPark reale... teoricamente… -