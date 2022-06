Nations League di volley maschile, l’Italia batte la Germania (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Nazionale italiana maschile di pallavolo ha aperto la sua seconda settimana della volleyball Nations League con un netto successo ai danni della Germania 3-0 (25-16, 25-21, 25-22). Una prova molto solida quella offerta dagli azzurri campioni d’Europa, guidati in panchina per l’occasione dal tecnico Nicola Giolito. Fin dal primo set Giannelli e compagni hanno preso in mano il pallino del gioco, mettendo in grande difficoltà gli avversari. Nel secondo parziale la Germania ha tentato di reagire, senza però mai mettere seriamente in difficoltà la formazione tricolore. Nel terzo parziale gli azzurri hanno dominato le prime fasi, poi hanno accusato alcuni passaggi a vuoto, riuscendo comunque a difendere il vantaggio guadagnato. Grazie al 3-0 di oggi l’Italia sale a quota ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Nazionale italianadi pallavolo ha aperto la sua seconda settimana dellaballcon un netto successo ai danni della3-0 (25-16, 25-21, 25-22). Una prova molto solida quella offerta dagli azzurri campioni d’Europa, guidati in panchina per l’occasione dal tecnico Nicola Giolito. Fin dal primo set Giannelli e compagni hanno preso in mano il pallino del gioco, mettendo in grande difficoltà gli avversari. Nel secondo parziale laha tentato di reagire, senza però mai mettere seriamente in difficoltà la formazione tricolore. Nel terzo parziale gli azzurri hanno dominato le prime fasi, poi hanno accusato alcuni passaggi a vuoto, riuscendo comunque a difendere il vantaggio guadagnato. Grazie al 3-0 di oggisale a quota ...

