(Di mercoledì 22 giugno 2022) Fabio Luigi Fulgeri, avvocato del presidente delAurelio De, è intervenuto ai microfoni di Radio Martendo dell’inchiesta che vede indagato il numero uno dei partenopei. Quest’ultimo è finito nel mirino della Procura diper falso in bilancio e dichiarazione fraudolenta. “La società è serena, anche in virtù del fatto che la vicenda è già stata trattata in sede di giustizia sportiva dandoci ragione. Anche noi legalipiù chee lo stesso discorso vale nei confronti diserie ecome i, in grado di valutare con competenza latà delle cose. A mio avviso né il presidente né i calciatori coinvolti verranno ascoltati. Solitamente questioni del genere ...

Napoli, parla l'avvocato di De Laurentiis: "Siamo sereni, magistrati persone competenti" Fabio Luigi Fulgeri, avvocato del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando dell'inchiesta che vede indagato il numero uno dei partenopei.L'attaccante della Primavera allenata da Frustalupi trascinatore dell'Under 19 agli Europei in Slovacchia: papà Mimmo non nasconde il sogno di vederlo aggregato al ritiro della prima squadra a Dimaro ...