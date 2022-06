Napoli Ostigard, chiusura sempre più vicina: i dettagli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Napoli è molto vicino a chiudere per l’arrivo di Ostigard dal Brighton: gli azzurri hanno rilanciato alzato l’offerta Il Napoli si avvicina sempre di più a Ostigard. Il classe ’99 sarà uno dei rinforzi per la difesa azzurra. Giuntoli ha aumentato l’offerta precedente portandola a 5 milioni più bonus. Il Brighton è pronto a accettarla. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilè molto vicino a chiudere per l’arrivo didal Brighton: gli azzurri hanno rilanciato alzato l’offerta Ilsi avdi più a. Il classe ’99 sarà uno dei rinforzi per la difesa azzurra. Giuntoli ha aumentato l’offerta precedente portandola a 5 milioni più bonus. Il Brighton è pronto a accettarla. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - SportdelSud : ???? Secondo Gianluca #DiMarzio il #Napoli è riuscito a trovare un accordo con il #Genoa per Leo #Ostigard. - infoitsport : Calciomercato Napoli, Ostigard e Min-jae Kim restano in lizza per la difesa - infoitsport : Ostigard al Napoli, balla un milione: contatti con il Brighton per chiudere - infoitsport : SKY - Continua la trattativa tra Napoli e Brighton per Ostigard, la forbice tra domanda e offerta si sta riducendo -