Nahalie Frèniere | lo sguardo romantico su paesaggi incontaminati in ascolto delle vibrazioni dell’anima

(Di mercoledì 22 giugno 2022) L’arte contemporanea si pone spesso come superamento di tutto ciò che appartiene a un’epoca o un approccio più tradizionale, continuando quel distacco generato nel Ventesimo secolo che induce tutt’oggi molti creativi a cercare un linguaggio distintivo, unico, per segnare il proprio percorso espressivo e per dare un’impronta personale alle loro opere; esiste però anche un nutrito gruppo di artisti che al contrario cerca, si riallaccia e si lascia ispirare proprio da quel passato apparentemente lontano eppure incredibilmente efficace nel permettere loro di lasciar emergere le proprie sensazioni senza per questo sentir messa in discussione la loro contemporaneità, la loro modernità nel coniugare lo stile con la capacità di connettersi con il proprio mondo interiore e, di conseguenza, interpretativo dell’osservato. L’artista che vi presenterò oggi si lega a un filone artistico ...