Muriqi | il CEO del Maiorca frena | «c’è grande distanza economica»

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Le parole di Alfonso Diaz, CEO del, sulla trattativa: «C’è una bella differenza in termini economici» Alfonso Diaz, CEO del, ha fatto chiarezza sulla trattativa con la Lazio per Vedat. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Onda Cero Mallorca: «Noi stiamo lavorando alla questione. C’è una bella differenza in termini economici e noi conosciamo le risorse che abbiamo a disposizione e i limiti che possiamo raggiungere». Insomma, l’intesa pare essere ancora tutta da trovare. L’intenzione degli iberici però c’è tutta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

