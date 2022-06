Motomondiale: Gp Olanda, Bagnaia 'Tracciato speciale, voglio rifarmi' (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Deluso dalla caduta in GErmania, eravamo molto competitivi" ASSEN (Olanda) - "Sono felice di tornare in pista questo fine settimana ad Assen: è un Tracciato speciale per me perché qui ho ottenuto la ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Deluso dalla caduta in GErmania, eravamo molto competitivi" ASSEN () - "Sono felice di tornare in pista questo fine settimana ad Assen: è unper me perché qui ho ottenuto la ...

Pubblicità

TV7Benevento : Motomondiale: Gp Olanda, Lunetta in gara in Moto3 al posto dell'infortunato Bertelle - - Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: GP Olanda. Espargarò 'Vogliamo ottenere un buon risultato' - Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: GP Olanda. Bradl 'Assen utile per acquisire fiducia' - BetItaliaWeb : ??Quote MotoGP: altro zero per Bagnaia, Quartararo domina il motomondiale. Prossimo weekend in Olanda - zazoomblog : Motomondiale GP Olanda 2022: calendario programma orari. Guida tv Sky e TV8 - #Motomondiale #Olanda #2022: -