MotoGP, Bagnaia: “Assen pista speciale per me, voglio rifarmi” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Francesco Bagnaia ha parlato in vista del GP d’Olanda, prossimo appuntamento del mondiale 2022 di MotoGP. L’azzurro della Ducati vuole riscattarsi dopo due zeri pesanti ed appare molto carico in vista della corsa sul tracciato di Assen: “Sono felice di tornare in pista, spero di rifarmi. Assen è un circuito speciale per me: qui ho centrato la mia prima vittoria in classe regina e ce l’ho anche tatuato sul braccio“. Pecco è poi tornato sulla caduta in Germania al Sachsenring: “Nell’ultimo anno abbiamo fatto molta fatica, ma sono sicuro che questa volta le cose andranno in maniera diversa. Anche in Germania partivamo sfavoriti e invece abbiamo dimostrato competitività per tutto il weekend. Fino alla caduta era stato tutto perfetto. voglio chiudere ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Francescoha parlato in vista del GP d’Olanda, prossimo appuntamento del mondiale 2022 di. L’azzurro della Ducati vuole riscattarsi dopo due zeri pesanti ed appare molto carico in vista della corsa sul tracciato di: “Sono felice di tornare in, spero diè un circuitoper me: qui ho centrato la mia prima vittoria in classe regina e ce l’ho anche tatuato sul braccio“. Pecco è poi tornato sulla caduta in Germania al Sachsenring: “Nell’ultimo anno abbiamo fatto molta fatica, ma sono sicuro che questa volta le cose andranno in maniera diversa. Anche in Germania partivamo sfavoriti e invece abbiamo dimostrato competitività per tutto il weekend. Fino alla caduta era stato tutto perfetto.chiudere ...

