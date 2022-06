Moto2, Pedro Acosta si frattura il femore in allenamento! Lungo stop per lo spagnolo… (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una brutta notizia scuote in maniera notevole il Motomondiale e la Moto2 nello specifico. Pedro Acosta, infatti, si è procurato la frattura del femore della gamba sinistra nel corso di un allenamento nella giornata di ieri e, ovviamente, sarà costretto a rimanere lontano dalle piste per diverso tempo. Cosa sarebbe successo, quindi, al campione del mondo in carica della classe più leggera? Secondo “El Periódico de Catalunya”, il pilota classe 2004, ha subito una sfortunata caduta mentre stava praticando un allenamento di motocross e, come detto, si è rotto il femore della gamba sinistra. Al momento, ovviamente, l’astro nascente del motociclismo iberico non potrà prendere parte al fine settimana del Gran Premio d’Olanda questo fine settimana, poi sarà da valutare quanta convalescenza ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una brutta notizia scuote in maniera notevole il Motomondiale e lanello specifico., infatti, si è procurato ladeldella gamba sinistra nel corso di un allenamento nella giornata di ieri e, ovviamente, sarà costretto a rimanere lontano dalle piste per diverso tempo. Cosa sarebbe successo, quindi, al campione del mondo in carica della classe più leggera? Secondo “El Periódico de Catalunya”, il pilota classe 2004, ha subito una sfortunata caduta mentre stava praticando un allenamento di motocross e, come detto, si è rotto ildella gamba sinistra. Al momento, ovviamente, l’astro nascente del motociclismo iberico non potrà prendere parte al fine settimana del Gran Premio d’Olanda questo fine settimana, poi sarà da valutare quanta convalescenza ...

