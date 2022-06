Morrone annuncia il terzo film della saga 365 Giorni | data d’uscita

Leggi su biccy

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Non c’è due senza tre e dopo 365e 365Adesso, è in arrivo I Prossimi 365. Poche ore fa Michelee Simone Susinna (Dio li benedica) hannoto ilcapitolopolacca. Susinna ci chiede: “The Next 365 Days uscirà il 19 agosto 2022. Siete pronti a sapere cosa succederà?“. No, onestamente a me bastavano giusto le scene alla Rocco Siffredi caricate in una clip su Twitter, possibilmente senza audio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Susinna (@susinnasimone) De acordo com a Netflix o terceiro e últimoe da trilogia de 365 dias estréia dia 19 de Agosto de 2022 “365 Dias Finais”#simonesusinna #annamariasieklucka ...