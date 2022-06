Monza su Pessina, il Milan osserva (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Monza vira con decisione su Pessina dell’Atalanta, trattativa in corso. Sotto lo sguardo interessato del Milan che detiene il 50% sulla... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilvira con decisione sudell’Atalanta, trattativa in corso. Sotto lo sguardo interessato delche detiene il 50% sulla...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, incontri con l'@Atalanta_BC per #Cambiaghi, #Lovato e #Pessina - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @ACMonza, incontri con l'@Atalanta_BC per #Cambiaghi, #Lovato e #Pessina - CalcioOggi : Monza, incontri con l'Atalanta per Pessina, Lovato e Cambiaghi - - ArenaSportiva1 : ???? #Monza: incontri con l'#Atalanta per #Pessina, #Lovato e #Cambiaghi. Fonte: @DiMarzio - tuttoatalanta : Atalanta e Monza si incontreranno a breve: il pallino di Galliani è l'ex Pessina -