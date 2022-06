Monza | Borja Mayoral obiettivo

Pubblicità

Bubu_Inter : RT @90ordnasselA: “Domani il Monza vuole chiudere Pinamonti ma lui ancora vuole valutare altre proposte. Lo stesso Monza ha chiesto al Real… - 90ordnasselA : “Domani il Monza vuole chiudere Pinamonti ma lui ancora vuole valutare altre proposte. Lo stesso Monza ha chiesto a… - Friedkinismo2 : Villar interessa molto al Monza ?? Monza anche su Borja Mayoral (Di Marzio) -

C'è anche da capire dove giocherà Joao Pedro:Torino o. Una delle squadre che sta monitorando ... Infine rispunta la possibilità legata aMayoral. Il giocatore appena tornato al Real Madrid, ......Colombia una rete di Pereira nella ripresa decide il match tra Millonarios e Cotrulua mentre...35 Roma D - Inter D 14:35 ITALIA SERIE B Ascoli - Crotone 15:30 Cittadella - Frosinone 15:30- ... Monza scatenato: può arrivare Villar dalla Roma, contatti per Mayoral e Pinamonti Il Monza però non vuole fermarsi. In giornata Galliani ha incontrato Tiago Pinto per parlare di Villar e infine sono stati anche avviati i contatti con il Real Madrid per Borja Mayoral, ex attaccante ...Contatti con l’attaccante dell’Inter, possibile alternativa a Zapata. Ma c’è lo scoglio dell’ingaggio sopra il milione e mezzo.