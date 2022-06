Monreale esce dallo stato di dissesto finanziario

(Di mercoledì 22 giugno 2022)– È certamente una buona notizia per tutta la città. È cessato ieri ufficialmente lodidel Comune di. Con l’Approvazione del rendiconto della gestione, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, costituita dal presidente Dott. Antonino Oddo e dai due componenti Dott.ssa Michela Giusti e Dott. Vincenzo Salvatore Albanese, ha dichiarato cessata l’attività straordinaria di liquidazione. In seguito alla dichiarazione dellodi, avvenuta con la deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 12 marzo 2018, l’Organo straordinario di liquidazione si era insediato (il 17 luglio 2018) “per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i ...

Pubblicità

Monreale News

A seguito dell'evento entrambi i giovani sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati per accertamenti presso l'ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino, non in pericolo ...... resiste e si ribella alla mafia" con la partecipazione dell'arcivescovo di, Michele ... Si accede quasi con un timore reverenziale, in quelle stanze, sicon gli occhi rossi. L'impatto ... Monreale esce dal dissesto finanziario, cessata l'attività dell'OSL MONREALE, 21 giugno – È stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Monreale la delibera con cui l’Organismo straordinario di liquidazione, nominato a seguito della dichiarazione di dissesto del ...Nel corso della seduta, presieduta dal presidente del Consiglio comunale uscente, Luciano Corsale, verranno esaminate le condizioni di eleggibilità, candidabilità ed eventuali surroghe dei neo ...