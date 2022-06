Mondiali Qatar 2022, venduti 1,2 milioni di biglietti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il segretario generale del Comitato Organizzatore dei Mondiali 2022 in Qatar, Hassan Al-Thawadi, ha fatto chiarezza sulla vendita dei biglietti in occasione del Qatar economic forum. Al termine della seconda fase di vendita, i ticket staccati sono ben 1,2 milioni. Una cifra irrisoria di fronte dalle 40 milioni di richieste pervenute (17 mln nella prima fase e 23 nella seconda). In totale saranno ben 3 milioni i biglietti disponibili, ma solamente 2/3 saranno venduti al pubblico. I restanti sono infatti riservati alla Fifa ed ai suoi partner. La Coppa del Mondo in Qatar si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il segretario generale del Comitato Organizzatore deiin, Hassan Al-Thawadi, ha fatto chiarezza sulla vendita deiin occasione deleconomic forum. Al termine della seconda fase di vendita, i ticket staccati sono ben 1,2. Una cifra irrisoria di fronte dalle 40di richieste pervenute (17 mln nella prima fase e 23 nella seconda). In totale saranno ben 3disponibili, ma solamente 2/3 sarannoal pubblico. I restanti sono infatti riservati alla Fifa ed ai suoi partner. La Coppa del Mondo insi disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre. SportFace.

