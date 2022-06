Pubblicità

sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - Coninews : ANCHE LE SINCRONETTE SUL PODIO! ?? Ai Mondiali di Budapest l'Italia conquista un'inedita medaglia di bronzo ?? nel l… - Mielu8 : RT @Gazzetta_it: Mondiali, Italia senza medaglie. Popovici domina i 100, Miressi solo ottavo #nuoto - zazoomblog : Pallanuoto femminile Italia-Ungheria in tv oggi: canale orario e diretta streaming gironi Mondiali Budapest 2022 -… - Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Mondiali, Italia senza medaglie. Popovici domina i 100, Miressi solo ottavo #nuoto -

La prima giornata senza medaglie azzurre aidi nuoto. Neanche nel nuoto sincronizzato, che ha visto il quarto posto di Linda Cerruti nel Solo Libero . L'unico italiano in finale era Alessandro Miressi, che è uscito tristemente ultimo e ......è molto più ampio della vicenda ucraina e che ha come obiettivo la revisione degli assetti. È la ragione per la quale l'deve difendere l'Ucraina. Ed è la ragione per la quale deve ...I suoi agenti sono arrivati in Italia già la scorsa settimana ... mezza stagione da vivere nel Cardiff in Championship per preparare nel migliore dei modi il Mondiale e rilanciarsi ad alti livelli. Un ...Seguono le prime posizioni del medagliere complessivo della 19esima edizione dei campionati mondiali delle discipline acquatiche, in svolgimento a Budapest (pallanuoto anche a Sopron, Debrecen e Szege ...