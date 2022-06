Mondiali di pallanuoto | il Settebello vince all’esordio

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Una vittoria larga, in scioltezza e senza spendere troppe energie fisiche e psicologiche. Iniziano nel migliore dei modi i 19esimidiper ilche nella partita d’esordio del girone C a Sopron (cittadina rurale ungherese al confine con l’Austria), travolge 22- 4 il Sudafrica. I campioni del mondo in carica soffrono poco meno di un tempo, con i sudafricani che restano in scia fino al 3-2 di Swanepoel, poi blindano la porta di Del Lungo e piazzano un micidiale 8-0 per l’11-2 a metà gara. Seconda parte di match che vale come un allenamento ad alta intensità per la Nazionale di Alessandro Campagna, che manda a segno tutti i giocatori di movimento, ad eccezione di Cannella, con quaterna di Fondelli e triplette di Di Somma e Dolce. Ottimo anche il debutto del giovane Iocchi Gratta, vent’anni ancora da compiere, ...