Mondiali di nuoto, Miressi ottavo nei 100 stile: “Non riesco a cambiare marcia” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Alessandro Miressi chiude all’ottavo posto la prima finale iridata della carriera nei 100 stile libero alla 19esima edizione dei Campionati Mondiali di nuoto, in svolgimento alla Duna Arena di Budapest. Non bastano carattere e determinazione per nuotare meglio di un deludente 48?31, ben lontano dal 47?89 delle semifinali e soprattutto dal 47?45 con cui detiene il record italiano. “Sto provando in tutti i modi a cambiare marcia, ma non ci riesco; ho provato a stare in gruppo, a tenere gli altri, però negli ultimi 15 metri non ne avevo”, racconta il vicecampione olimpico e bronzo mondiale con la staffetta 4×100 stile libero (seppur deluso dal 48?38 in prima frazione della finale dopo il 48?32 in batteria), nonché campione europeo nel ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022) Alessandrochiude all’posto la prima finale iridata della carriera nei 100libero alla 19esima edizione dei Campionatidi, in svolgimento alla Duna Arena di Budapest. Non bastano carattere e determinazione per nuotare meglio di un deludente 48?31, ben lontano dal 47?89 delle semifinali e soprattutto dal 47?45 con cui detiene il record italiano. “Sto provando in tutti i modi a, ma non ci; ho provato a stare in gruppo, a tenere gli altri, però negli ultimi 15 metri non ne avevo”, racconta il vicecampione olimpico e bronzo mondiale con la staffetta 4×100libero (seppur deluso dal 48?38 in prima frazione della finale dopo il 48?32 in batteria), nonché campione europeo nel ...

