Mondiali di Nuoto: lo statunitense Dressel si ritira per problemi di salute (Di mercoledì 22 giugno 2022) Caeleb Dressel si è ritirato dai Mondiali di Nuoto a Budapest. Lo ha annunciato mercoledì la squadra americana: “Dopo aver consultato Caeleb, i suoi allenatori e lo staff medico, è stata presa la decisione di ritirarlo dai Mondiali. La nostra priorità è e sarà sempre la salute dei nostri atleti e continueremo a fornirgli l’assistenza di cui ha bisogno per riprendersi rapidamente”. Il direttore generale di USA Swimming, Lindsay Minintenko, ha affermato: “E’ la decisione giusta da prendere ed è stata presa in concomitanza con Caeleb”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Caelebsi èto daidia Budapest. Lo ha annunciato mercoledì la squadra americana: “Dopo aver consultato Caeleb, i suoi allenatori e lo staff medico, è stata presa la decisione dirlo dai. La nostra priorità è e sarà sempre ladei nostri atleti e continueremo a fornirgli l’assistenza di cui ha bisogno per riprendersi rapidamente”. Il direttore generale di USA Swimming, Lindsay Minintenko, ha affermato: “E’ la decisione giusta da prendere ed è stata presa in concomitanza con Caeleb”. SportFace.

