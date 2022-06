Mondiali | Al-Khelaifi | «Senza Italia come un cappuccino senza caffè»

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il presidente del PSG Al-ha parlato dei prossimiin Qatar, evidenziando l’asdell’dalla competizione Il presidente del PSG Nasser Al-, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei prossimiin Qatar evidenziando anche l’asdell’dalla Coppa. LE PAROLE – «l’bere un. Sono triste che non ci siano i campioni d’Europa. E mi spiace per Verratti e Donnarumma. Sono certo però che sarà il più bel Mondiale della storia. Sono fiero del mio Paese». L'articolo proviene da ...

Pubblicità

CalcioNews24 : #AlKhelaifi commenta l'assenza dell'#Italia dal Mondiale -

... secondo "Rmc Sport", intende aspettare iin Qatar per subentrare poi a Deschamps alla ... tanto che Ale Campos sembrano aver definitivamente virato su Galtier. Di sicuro Zidane, ...... la società di Al -è allo stesso tempo una minaccia per il calcio europeo e un'isola felice, forte del traino di un intero paese (potentissimo) anche grazie ai prossimiin Qatar. ...Il presidente del PSG Al-Khelaifi ha parlato dei prossimi Mondiali in Qatar, evidenziando l’assenza dell’Italia dalla competizione Il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi, in una intervista a La Gazz ...Nasser Al-Khelaifi, patron del PSG scende in campo e spende parole importanti per il suo calciatore più forte, ovvero Mbappè, che è stato vicino al Real Madrid.