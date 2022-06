Mistero nel mare di Latina: trovato un fegato umano che galleggia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Latina. Una scoperta misteriosa e macabra al tempo stesso, nel mare di Foce Verde, a Latina. Di certo non si tratta di un fenomeno che potremmo definire ”consueto”. Il Mistero del fegato umano in acqua Un bagnante stava nuotando a pochi metri dalla riva, quando ha notatao qualcosa di strano ed insolito galleggiare in acqua. La curiosità lo ha spinto ad avvicinarsi, ma con circospezione. Quando si è fatto vicino allo strano oggetto non identificato, di colpo ha realizzato: un fegato. Immediato è stato l’allarme e sul posto sono arrivati gli uomini della capitaneria di porto locale per poter verificare quanto segnalato dal cittadino. Il fatto è riportato dal quotidiano La Repubblica. Leggi anche: Choc a Latina, trovato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022). Una scoperta misteriosa e macabra al tempo stesso, neldi Foce Verde, a. Di certo non si tratta di un fenomeno che potremmo definire ”consueto”. Ildelin acqua Un bagnante stava nuotando a pochi metri dalla riva, quando ha notatao qualcosa di strano ed insolitore in acqua. La curiosità lo ha spinto ad avvicinarsi, ma con circospezione. Quando si è fatto vicino allo strano oggetto non identificato, di colpo ha realizzato: un. Immediato è stato l’allarme e sul posto sono arrivati gli uomini della capitaneria di porto locale per poter verificare quanto segnalato dal cittadino. Il fatto è riportato dal quotidiano La Repubblica. Leggi anche: Choc a...

Pubblicità

Pontifex_it : Gesù parla in silenzio nel Mistero dell’Eucaristia e ogni volta ci ricorda che seguirlo vuol dire uscire da noi ste… - FuoriIncuboUe : RT @Luciano39420470: Questo pomeriggio alle ore 18 in diretta a Radio Maria ti invito all' ascolto della mia Catechesi tema: Il 2 Segno di… - CorriereCitta : Mistero nel mare di Latina: trovato un fegato umano che galleggia - GatineauPatrick : RT @Luciano39420470: Questo pomeriggio alle ore 18 in diretta a Radio Maria ti invito all' ascolto della mia Catechesi tema: Il 2 Segno di… - cuba98w : RT @fanpage: Una bagnante stava nuotando a pochi metri dalla riva, quando ha visto un fegato, probabilmente umano -