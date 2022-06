Miss Brasile 2018 muore a 27 anni dopo un'operazione alle tonsille (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cinque giorni dopo l'intervento, Gleycy Correia era entrata in coma per un'emorragia e un arresto cardiaco. I genitori chiedono giustizia: 'E' stato un errore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 giugno 2022) Cinque giornil'intervento, Gleycy Correia era entrata in coma per un'emorragia e un arresto cardiaco. I genitori chiedono giustizia: 'E' stato un errore ...

Pubblicità

L_AdeleShasa : “Aveva soltanto 27 anni”. È morta Miss Brasile 2018: chi era Gleycy Correia - FQMagazineit : In coma da oltre due mesi dopo un’operazione alle tonsille: ex Miss Brasile muore a 27 anni - Frankf1842 : RT @fanpage: È morta a soli 27 anni - fanpage : È morta a soli 27 anni - francobus100 : L'ex Miss Brasile muore a 27 anni: Gleycy era in coma da 2 mesi dopo un'operazione alle tonsille -