Milano, la protesta dei lavoratori del Mondadori Bistrot contro i licenziamenti: “La cultura non sempre rende intelligenti” – Video (Di mercoledì 22 giugno 2022) La mattina del 22 giugno a Milano i lavoratori del Bistrot del Mondadori store vicino al Duomo hanno protestato in piazza contro chiusura e licenziamenti. Gli ex dipendenti hanno manifestato anche davanti a Palazzo Marino esibendo dei cartelli con la scritta “grazie assessore Roberto Tasca per averci garantito il posto di lavoro”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) La mattina del 22 giugno adeldelstore vicino al Duomo hannoto in piazzachiusura e. Gli ex dipendenti hanno manifestato anche davanti a Palazzo Marino esibendo dei cartelli con la scritta “grazie assessore Roberto Tasca per averci garantito il posto di lavoro”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

milano_xr : RT @FilippoLicari4: 3° Protesta degli Attivisti di @UltimaGenerazi1 sul GRA a Roma in 5 giorni Qua i video di @localteamtv unico che inform… - vincenzoa054 : @EnricoLetta Grande Salah grande Milano grande sinistra grande striscia la notizia ...le zanze che borseggiano in m… - Giallo585 : @mvcalcio Ma la ratio della protesta è un’altra e cioè che la pizza è storicamente e culturalmente un piatto povero… - magicmm16 : @tonalissima Se un giorno dovesse tornare donnarumma (non succederà) parto per Milano e per protesta mi incatenerò ai cancelli di milanello - vincenzoa054 : @AndreaOrlandosp Grande Salah ...grande Milano ...grande Striscia la notizia ...le zanze che borseggiano in metro'… -