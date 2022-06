Milano la Pinacoteca di Brera ospita la mostra "Caravaggio, nono dialogo" - Bradburne: "Vicini al pubblico contemporaneo" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dal 21 giugno al 25 settembre. In cambio del prestito di un dipinto di Guido Reni, la Galleria Borghese di Roma ha concesso l'esibizione del 'David con la testa di Golia' Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dal 21 giugno al 25 settembre. In cambio del prestito di un dipinto di Guido Reni, la Galleria Borghese di Roma ha concesso l'esibizione del 'David con la testa di Golia'

Pubblicità

artemisiaitaly : “Madonna col Bambino, San Pietro e San Girolamo” Cesare Magni, 1530, Pinacoteca Ambrosiana di Milano - mariabeatrice77 : Nono dialogo “#Caravaggio”: la Cena in Emmaus della Pinacoteca di Brera e il David con la testa di Golia della Gall… - brifilstanleley : RT @artemisiaitaly: Orazio Gentileschi, I martiri Cecilia, Valeriana e Tiburzio, 1606-7, Olio su tela, 350 x 218 cm ( Pinacoteca di Brera,… - montfirenze : RT @artemisiaitaly: Orazio Gentileschi, I martiri Cecilia, Valeriana e Tiburzio, 1606-7, Olio su tela, 350 x 218 cm ( Pinacoteca di Brera,… - H0BIPHANY : mi rode essere stata a milano 20mila volte e non aver visto quasi un cazzo della città se non il duomo e la pinacoteca di brera -