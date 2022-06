Milan, Maldini al concerto dei Rolling Stones a San Siro con la moglie VIDEO (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il dirigente del Milan Paolo Maldini si rilassa al concerto dei Rolling Stones a San Siro con la moglie Adriana Fossa, che ha postato l'evento... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il dirigente delPaolosi rilassa aldeia Sancon laAdriana Fossa, che ha postato l'evento...

Pubblicità

AntoVitiello : #Scaroni: 'Il rinnovo di #Maldini e Massara? Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubb… - DiMarzio : .@acmilan: contatti in corso per i rinnovi di #Maldini e #Massara - capuanogio : #Maldini alla firma fino al 2024 ma avrà un budget ridotto per il mercato: solo 60 milioni per sfidare le big. Obie… - DiscoDan18 : RT @calciomercatoit: #Milan, il budget di mercato non basta: #Maldini e #Pioli decidono di rinunciare a #Botman #calciomercato https://t.… - lccatt : RT @Gazzetta_it: Milan, 50 milioni di budget mercato: i piani rossoneri per rinforzarsi e non sforare #calciomercato -