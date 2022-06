Michelle: arriva la bella notizia che tutti aspettavano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sembra tutto già pronto per il ritorno del one woman show, si riparte in autunno, doppia edizione nel 2022. Sono in arrivo grandi notizie sia per Michelle Hunziker che tutti i suoi fan. Il programma andato in onda pochi mesi fa Michelle Impossible è pronto al suo ritorno sul piccolo schermo. (web)A quanto pare la rete ammiragli ha promosso a pieni voti lo show della conduttrice e sta già pensando alla prossima messa in onda. Michelle Hunziker torna in onda con Michelle Impossible La prima edizione è andata in onda a febbraio scorso, per essere precisi per due mercoledì sera: il 16 e il 23 febbraio 2022. In questa occasione, Michelle è stata affiancata da Katia Follesa e Michela Giraud, oltre ad avere davvero tantissimi ospiti. Un ritorno davvero gradito per i tanti ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sembra tutto già pronto per il ritorno del one woman show, si riparte in autunno, doppia edizione nel 2022. Sono in arrivo grandi notizie sia perHunziker chei suoi fan. Il programma andato in onda pochi mesi faImpossible è pronto al suo ritorno sul piccolo schermo. (web)A quanto pare la rete ammiragli ha promosso a pieni voti lo show della conduttrice e sta già pensando alla prossima messa in onda.Hunziker torna in onda conImpossible La prima edizione è andata in onda a febbraio scorso, per essere precisi per due mercoledì sera: il 16 e il 23 febbraio 2022. In questa occasione,è stata affiancata da Katia Follesa e Michela Giraud, oltre ad avere davvero tantissimi ospiti. Un ritorno davvero gradito per i tanti ...

Pubblicità

infoitcultura : Che sorpresa per Michelle Hunziker! Arriva la svolta per la sua carriera - campobassolive : Pallacanestro serie A1, Marie-Michelle Milapie arriva alla corte della Magnolia Campobasso - infoitcultura : Michelle Hunziker arriva a Panarea e incontra il parroco, girerà le Eolie in catamarano - telodogratis : Michelle Hunziker arriva a Panarea e incontra il parroco, girerà le Eolie in catamarano - imarkez : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Michelle Hunziker arriva a Panarea e incontra il parroco, girerà le Eolie in catamarano - -