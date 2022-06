Meteo | Caronte resterà a lungo | sarà super caldo fino al 6 luglio Ecco le città da bollino rosso

(Di mercoledì 22 giugno 2022): L’ennesima espansione dell’anticiclone africano, denominato, come il traghettatore dantesco verso l’Inferno, minaccia di durare molto asull'Italia e potrebbe essere da record...

: L'ennesima espansione dell'anticiclone africano, denominato, come il traghettatore dantesco verso l'Inferno, minaccia di durare molto a lungo sull'Italia e potrebbe essere da record ......e non se ne andrà subito La Tendenza la fa, l'anticiclone africano che infiamma ed infiammerà il centro - sud con picchi fino a 43 - 44°C ed afa al nord. E attenzione, ildice ...Giovedì a Milano la temperatura più alta sarà di 33 gradi, 20 quella più bassa. Previsti temporali venerdì sera ...Arriva Caronte Dopo Hannibal e Scipione sta per arrivare il terzo e durissimo anticiclone africano dell’Estate 2022 che da un punto di vista strettamente astronomico inizia oggi: si sta già infatti pr ...