Meryl Streep | un volto e mille anime | mai nessuna come lei

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Poche volte nella vita è capitato che esistesse qualcosa di talmente eccezionale da mettere d’accordo tutti: è questo il caso di. Ad oggi è riconosciuta a livello ununa delle più grandi interpreti di sempre, in grado di spaziare tra i generi. “potrebbe interpretare Batman e sarebbe comunque la scelta giusta“, affermava Cam nella celebre sitcom Modern Family. Pur non avendo il phisique du role dell’Uomo Pipistrello, infatti, riuscirebbe sicuramente a trovare la quadra per calarsi al meglio nei panni. Nel corso di circa sei decenni, infatti,ha fatto letteralmente di tutto. Dal comico al drammatico; dal fantasy al thriller, fino al musical: non esiste genere cinematografico in cui l’interprete non si sia ...

Pubblicità

travelitalia : Nati il 22 giugno: 1805 Giuseppe Mazzini, Padre dell'unità d'Italia. 1906 Billy Wilder, Regista. 1933 Pipolo, Scene… - veronacom : Nati il 22 giugno: 1805 Giuseppe Mazzini, Padre dell'unità d'Italia. 1906 Billy Wilder, Regista. 1933 Pipolo, Scene… - rmc_official : La Streep è nata il 22 giugno 1948. Per celebrarla, ecco una gallery con i suoi film più amati! #MerylStreep… - Frances21272855 : Buon compleanno alla grandissima Meryl Streep! È nata il #22giugno del 1949 #MerylStreep #almanaccomercury - Vittori48044829 : RT @occhio_notizie: Auguri all'incantevole #MerylStreep per i suoi 73 anni -

ComingSoon.it

Compie oggi 73 anni, colei che può essere a buon diritto considerata la più grande attrice della storia del cinema americano. Attiva fin dalla metà degli anni '70, laha collezionato in carriera una ...è nata a Summit, New Jersey, il 22 giugno del 1948. Dal talento versatile, può vantare il record di ben 19 candidature al Premio Oscar, che le è stato assegnato tre volte, per "La scelta ... Rendiamo omaggio alla "divina" Meryl Streep con alcuni dei suoi migliori film in streaming Mary Louise Streep, conosciuta come Meryl Streep, è nata il 22 giugno 1949, in New Jersey, negli Stati Uniti. Attrice americana nota per la sua tecnica magistrale, padronanza con i dialetti e il viso ...L'attrice candidata a ventuno premi Oscar compie oggi 73 anni. Abbiamo selezionato cinque titoli in streaming in mezzo a una carriera davvero leggendaria.