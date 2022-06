Mercenari americani catturati in Ucraina: Mosca conferma contatti con gli Usa. Rischiano la pena di morte (Di mercoledì 22 giugno 2022) Da Mosca confermano di «aver ricevuto dagli Stati Uniti una richiesta» relativa ai due Mercenari americani catturati dalle forze russe in Ucraina: Alexander Drueke e Andy Huynh. Il vice ministro degli Esteri, Sergei Ryabkov, citato dall’agenzia Tass, ha precisato che la Russia «sta discutendo» tale richiesta. Aggiungendo: «Non rendiamo noto il contenuto di una richiesta diplomatica e non lo commentiamo. Ma abbiamo ricevuto un segnale da Washington e proprio ora lo stiamo discutendo. Dire altro sarebbe del tutto fuori luogo», ha concluso. Mercenari americani catturati a Kharkiv: Mosca conferma contatti con Washington I due veterani dell’esercito americano, catturati ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dano di «aver ricevuto dagli Stati Uniti una richiesta» relativa ai duedalle forze russe in: Alexander Drueke e Andy Huynh. Il vice ministro degli Esteri, Sergei Ryabkov, citato dall’agenzia Tass, ha precisato che la Russia «sta discutendo» tale richiesta. Aggiungendo: «Non rendiamo noto il contenuto di una richiesta diplomatica e non lo commentiamo. Ma abbiamo ricevuto un segnale da Washington e proprio ora lo stiamo discutendo. Dire altro sarebbe del tutto fuori luogo», ha concluso.a Kharkiv:con Washington I due veterani dell’esercito americano,...

