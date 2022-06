Mercato Milan – Florenzi e Messias, tutto fatto: presto gli annunci / PM News (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le ultime sul Mercato del Milan. Alessandro Florenzi e Junior Messias saranno presto rossoneri: tutto fatto per i riscatti Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le ultime suldel. Alessandroe Juniorsarannorossoneri:per i riscatti

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : Milan, il budget per il mercato è limitato: si va verso la rinuncia a Botman - calciomercatoit : #Milan, il budget di mercato non basta: #Maldini e #Pioli decidono di rinunciare a #Botman #calciomercato - capuanogio : #Maldini alla firma fino al 2024 ma avrà un budget ridotto per il mercato: solo 60 milioni per sfidare le big. Obie… - FabioNutarelli : RT @LeviAck8_: Milan unica squadra a parte la Juve che forse ha soldi veri da spendere sul mercato e la stampa ci fa passare per morti di f… - Luxgraph : Neymar alla Juventus: anatomia di una folle voce di mercato -