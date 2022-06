Melanoma | basta la crema solare per prevenirlo? Cosa sapere sin da piccoli

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il sole è un prezioso alleato della nostra salute, ma è anche uno dei principali fattori di rischio per i tumori della pelle. Esporsi correttamente alla luceè pertanto fondamentale per proteggerci e prevenire l’insorgenza di queste malattie. Leggi anche › Prevenzione, lo studio LILT: come prendere il sole senza rischi: tutto ciò che serveguarda le foto In che modo i raggi solari possono favorire ...