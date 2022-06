Max Allegri denuncia l’ex compagna La accusa di appropriazione indebita e violazione degli obblighi di assistenza familiare

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Prosegue lo scontro in tribunale tra Massimilianoe la sua exe madre di suo figlio, Claudia Ughi. L’allenatore della Juve ladidi. Per, infatti, la donna avrebbe utilizzato parte della somma mensile (10 mila euro) destinata al mantenimento del figlio ad altro scopo. L’estratto conto metterebbe in luce pagamenti extra come la retta universitaria dell’altra figlia della donna, nata da una relazione precedente. Alla exdivengono contestate circa 200 mila euro di spese indebite nel corso del triennio 2019-2021. Le indagini sono state affidate alla ...

Proprio con la madre dell'ultimo, la psicologa Claudia Ughi, Allegri ha passato 8 anni. Ma non è finita per niente bene, e proprio oggi il toscano ha deciso di citare la ex compagna in tribunale.Max Allegri porta in tribunale Claudia Ughi, per tanti anni sua compagna e madre del secondo figlio delll'allenatore bianconero, Giorgio, nato undici anni fa. L'ex compagna è ...