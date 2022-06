Maturità, Venditti la dedica agli studenti: ”Ora crescete” (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “Siate forti, domani schiantiamoli”. Antonello Venditti ha voluto dedicare la sua ‘Notte prima degli esami’ ai tantissimi studenti che oggi stanno affrontando la prima prova del tanto temuto esame di Maturità. Il cantante ieri sera, attraverso una diretta su Instagram, ha voluto dedicare parole di incoraggiamento agli studenti ricordandogli che ”questa è notte fantastica che non tornerà più. Voi avete tanto tempo davanti – ha detto Venditti – avete la gioventù, lasciate che questa notte sia vostra e non solo dei vostri genitori. Tutta la vita è un esame di Maturità – ha continuato il cantante – anche quello che facciamo noi prima dei concerti è una prova di responsabilità. E’ venuto il momento in cui bisogna crescere, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – “Siate forti, domani schiantiamoli”. Antonelloha volutore la sua ‘Notte prima degli esami’ ai tantissimiche oggi stanno affrontando la prima prova del tanto temuto esame di. Il cantante ieri sera, attraverso una diretta su Instagram, ha volutore parole di incoraggiamentoricordandogli che ”questa è notte fantastica che non tornerà più. Voi avete tanto tempo davanti – ha detto– avete la gioventù, lasciate che questa notte sia vostra e non solo dei vostri genitori. Tutta la vita è un esame di– ha continuato il cantante – anche quello che facciamo noi prima dei concerti è una prova di responsabilità. E’ venuto il momento in cui bisogna crescere, ...

Pubblicità

StraNotizie : Maturità, Venditti la dedica agli studenti: ''Ora crescete'' - repubblica : Maturità, Venditti su Instagram dedica 'Notte prima degli esami' agli studenti: 'Poi fate l'amore o quello che vi p… - IlBarone_Siculo : RT @East_10: Venditti in questi giorni #maturita #notteprimadegliesami - Dida_ti : RT @VentagliP: #NotturniDiCittà ~ Roma Concerto De Gregori - Venditti [Maturità t’avessi presa prima ?? un classico] #NellaPossibilità… - welpofMinerva : RT @FLuccisano: 3. Non certifica nulla (e sarebbe utile ai ragazzi una certificazione in inglese!) Nonostante ciò la #maturita sopravvive.P… -