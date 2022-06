Pubblicità

TV7Benevento : Maturità: Serracchiani, 'tappa fondamentale, in bocca al lupo' - -

OlbiaNotizie

'Non ci siamo voltati e non ci volteremo dall'altra parte'. Così Deboradel Pd nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni del premier Mario ...è un esame di' per l'...... per cominciare, attraverso le capogruppo di Senato e Camera, Simona Malpezzi e Debora,...contro la decisione del ministro Patrizio Bianchi di reintrodurre già per l'esame didel ... Maturità: Serracchiani, 'tappa fondamentale, in bocca al lupo'