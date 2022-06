Maturità, la studentessa: «Per noi rimane un rito di passaggio molto delicato» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Diana Panci, studentessa della classe 5ª E del liceo scientifico Primo Levi di Roma: la Maturità è davvero una tappa così importante per uno studente?«Assolutamente... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 22 giugno 2022) Diana Panci,della classe 5ª E del liceo scientifico Primo Levi di Roma: laè davvero una tappa così importante per uno studente?«Assolutamente...

Pubblicità

roberta28_ : Sono stata l’unica della mia classe, durante la prova scritta di italiano, ad eseguire la traccia con l’articolo di… - ilregginoit : Siderno, lieto fine per Benedetta: la studentessa non vedente ammessa alla Maturità · Il Reggino… - ProfVerduci : 5 anni fa mi preparavo alla prima prova, da #insegnante (12 anni dopo averla sostenuta da #studentessa). Chissà se… - LinaPenny1 : RT @sissiisissi2: Siderno, lieto fine per Benedetta: la studentessa non vedente ammessa all'esame di maturità - sissiisissi2 : Siderno, lieto fine per Benedetta: la studentessa non vedente ammessa all'esame di maturità -